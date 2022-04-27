وزيرا الخارجية والثقافة يناقشان اخر الاستعدادات لعقد منتدى الحضارات العريقة

2022/04/27 | 10:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ناقش وزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الاربعاء، مع وزير الثقافة حسن ناظم اخر الاستعدادات لعقد منتدى الحضارات العريقة.وذكر بيان لوزارة الخارجية، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن وزيرها فؤاد حسين دعا خلال لقاء جمعهُ مع وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، إلى أنَّ يضطلع مُنتدى الحضارات العريقة في نسخته الخامسة، بمُبادرات تعمل على […]

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