2022/04/27 | 10:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الدفاع الصيني “في فانغ هي”،

الیوم الاربعاء الی العاصمة طهران

لإجراء محادثات مع مسؤولي القوات

المسلحة الإيرانية.

ويعتزم الوزير الصيني خلال هذه

الزيارة، اجراء مباحثات مع وزير الدفاع

واسناد القو

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الدفاع الصيني يصل الی طهران) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الدفاع الصيني يصل الی طهران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).