2022/04/27 | 11:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة أربيل، اليوم الأربعاء، بأن امرأة أقدمت على إضرام النّار بجسد أبنة زوجها، وذلك في منطقة سهل أربيل.وذكرت الشرطة في بيان تلقته “ايرث نيوز”، ان “قسم شرطة قضاء سهل أربيل مركز شرطة كسنزان تلقى بلاغاً بوقوع حادث احتراق، وبعد وصول قوات الشرطة إلى محل الحادث تبيّن أن فتاة تبلغ […]

ظهرت المقالة امرأة تحرق أبنة زوجها الشابة حتى الموت في أربيل أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امرأة تحرق أبنة زوجها الشابة حتى الموت في أربيل) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امرأة تحرق أبنة زوجها الشابة حتى الموت في أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).