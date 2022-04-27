وزير الدفاع الصيني يصل الى طهران

2022/04/27 | 11:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وصل وزير الدفاع الصيني وي فنغ خه، صباح الیوم الأربعاء إلی طهران لإجراء محادثات مع مسؤولي القوات المسلحة الإيرانية.وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الوزير الصيني يعتزم خلال هذه الزيارة، إجراء مباحثات مع وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيراني العميد حمدرضا آشتیاني، وعدد من كبار المسؤولين في البلاد.وستشمل المباحثات الإيرانية الصينية، آخر […]

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