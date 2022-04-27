القبض على عصابة متخصصة بالخطف والابتزاز في ايمن الموصل

2022/04/27 | 11:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر أمني في نينوى، الي،م الاربعاء، بالقاء القبض على عصابة عصابة متخصصة بالخطف والابتزاز في الجانب الايمن من مدينة الموصل.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، إن “القوات الأمنية تتمكن من القاء القبض على عصابة متخصصة بالخطف والابتزاز في منطقة الهرمات في الجانب الايمن من مدينة الموصل”.واضاف ان “العصابة مكونة من ثمانية […]

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