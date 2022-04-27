بمناسبة يوبيل الملكة إليزابيث البلاتيني..

2022/04/27 | 11:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في إطار فعاليًات البرنامج الاحتفالي بمرور 70 عامًا على تتويج الملكة إليزابيث الثانية، في يونيو/ حزيران، ستنتصب منحوتة مذهلة على شكل شجرة خارج قصر باكنغهام في بريطانيا.

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