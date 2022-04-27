أربيل.. امرأة تضرم النار بجسد ابنة زوجها وترديها قتيلة!

2022/04/27 | 11:27 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز- أربيلأفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بإقدام امرأة على إضرام النار بجسد ابنة زوجها وترديها قتيلة في محافظة أربيل مركز إقليم كردستان.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شابة تبلغ من العمر 17 عاماً، توفيت بعدما أُضرمت زوجة أبيها النار بجسدها، وأردتها قتيلة".من جهتها، أصدرت مديرية شرطة أربيل، بياناً أوضحت فيه تفاصيل الحادثة، مشيرةً إلى أن "نسبة حرق الفتاة بلغت 80 في المئة".

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز شرطة كسنزان في اربيل ، وصلت إلى مكان الحادث، وتبيّن أن فتاة باسم (ريان محمود جميل) تبلغ من العمر 17 عاماً تعرضت للحرق، بنسبة بلغت 80 في المئة".وأضاف البيان، أنه "بعد أخذ الإفادة من الفتاة، تبين أنها تعرضت للحرق من قبل زوجة أبيها"، مشيراً إلى أن "مفارز الشرطة، تمكنت من إلقاء القبض على المتهمة (م.ح.ح) وسيتم استكمال التحقيقات معها حول الجريمة".

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