القانونية النيابية تكشف عن عدد القوانين المرحلة من الدورة الرابعة

2022/04/27 | 11:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..كشفت اللجنة القانونية ، الاربعاء ، عن عدد القوانين المرحلة من الدورة النيابية الرابعة، مؤكدة أن القوانين المرحلة إلى الدورة الحالية ستعاد قراءتها الأولى والثانية من جديد .وقال رئيس اللجنة محمد عنوز في تصريح لـ/المعلومة/، إن “أكثر من 120 قانونا لم يتم التصويت عليها خلال الدورة النيابية الرابعة وتم ترحيلها الى […]

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