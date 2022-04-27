محافظة بغداد تنفي فتح باب التعيين بصفة محاضر مجاني

2022/04/27 | 11:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعنفت محافظة بغداد، اليوم الأربعاء، فتح باب التعيين بصفة محاضر مجاني.وقالت المحافظة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنَّ "مواقع وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، غير رسمية خاصة بشؤون التربية تنشر إعلانات تتحدث عن فتح باب التعيين بصفة محاضر مجاني، والتقديم يكون من خلال المدارس بعد ملء استمارة محددة تشمل جميع الاختصاصات".ونفت المحافظة "هذه الأخبار"، محذِّرة من "تلك المنشورات غير الصحيحة والتعاطي معها".ودعت المحافظة "المتابعين كافة إلى انتقاء الأخبار من المواقع الرسمية للمديريات العامة للتربية، أو من الموقع الرسمي لمحافظة بغداد، على الويب والفيس بوك".

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