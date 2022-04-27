كييف تهدم نصب الصداقة التاريخي بين أوكرانيا وروسيا

2022/04/27 | 11:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتم إزالة نصب تذكاري تاريخي للصداقة الأوكرانية والروسية من وسط مدينة كييف، ويأتي ذلك بعد شهرين على الغزو الروسي لأوكرانيا.

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