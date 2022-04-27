2022/04/27 | 11:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال داني باريخو لاعب وسط فياريال إن فريقه بات يتمتع بثقة كبيرة في قدراته بعد إقصاء يوفنتوس وبايرن ميونيخ من دوري أبطال أوروبا ويؤمن بحظوظه في تجاوز ليفربول والوصول لنهائي أرفع مسابقة للأندية في القارة.وفاز الفريق الإسباني بالدوري الأوروبي الموسم الماضي وواصل تألقه بالوصول إلى الدور قبل النهائي في دوري أبطال أوروبا […]

ظهرت المقالة قبل مواجهة ليفربول الليلة..



فياريال يرفع “شعار التحدي” أولاً على ايرث نيوز.

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