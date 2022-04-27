سويسرا جمدت 9 مليارات دولار من الأصول الروسية

2022/04/27 | 11:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة "نويه تسورشر تسايتونج" السويسرية، تجميد سويسرا حوالي 9 مليارات فرنك سويسري بما يعادل 9.34 مليار دولار، من حجم الأصول الروسية بموجب العقوبات التي فرضتها على موسكو.

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