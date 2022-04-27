الحصيني مثالا.. نائب يحذر من عودة

2022/04/27 | 12:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

حذر عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى النائب مضر الكروي، اليوم الاربعاء، من عودة السيطرات الوهمية داخل المحافظة.

وقال الكروي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" محاولة داعش نصب سيطرة وهمية وخطف مدنيين على طريق محوري في منطقة الحصيني قرب ناحية جلولاء شمال شرق بعقوبة في ساعة متاخرة من مساء يوم امس تطور خطير في المشهد الامني تستدعي جهود عاجلة لاحتواء الموقف وتشديد الاجراءات على الطرق الخارجية".

واضاف، ان" نصب السيطرات الوهمية اساليب داعشية تحاول من خلالها قتل الابرياء واشاعة الفوضى والاضرار بالمشهد الامني العام مؤكدا بان على اتصال مباشر مع القيادات الامنية من اجل احتواء الموقف في الحصيني ومنع تكراره والسعي لبلورة خطط اخرى تسهم في تعزيز امن الطرق الخارجية خاصة في الليل ودرء مخاطر اي سيطرات وهمية".

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