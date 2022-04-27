بغداد تصدر توضيحاً بشأن فتح باب التقديم للتعيين بصفة محاضر مجاني

2022/04/27 | 12:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

نفت محافظة بغداد، اليوم الأربعاء، ما تنشره مواقع وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي عبارة عن اعلانات تتحدث عن فتح باب التعيين بصفة محاضر مجاني.

وقالت المحافظة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "هذه الصفحات تدعي بان التقديم يكون من خلال المدارس بعد ملء استمارة محددة تشمل جميع الاختصاصات".

وأوضحت، ان "المحافظة تنفي مثل هذه الأخبار، وتحذر من تلك المنشورات غير الصحيحة والتعاطي معها".

ودعت إلى "انتقاء الاخبار من المواقع الرسمية للمديريات العامة للتربية، او من الموقع الرسمي لمحافظة بغداد، على الويب والفيس بوك".

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