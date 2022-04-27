الجيش الروسي يؤكد أنه دمر في ضربة “كمية كبيرة” من الأسلحة المرسلة من الغرب إلى أوكرانيا

2022/04/27 | 12:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الجيش الروسي ،اليوم الأربعاء، إنه دمر “كمية كبيرة” من الأسلحة التي أرسلتها الولايات المتحدة ودول أوروبية إلى كييف خلال ضربة صاروخية في جنوب شرق أوكرانيا.

وأوضحت الوزارة أن “مستودعات تحوي كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الأجنبية، التي سلمتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية إلى القوات الأوكرانية دمرت بصواريخ عالية الدقة أطلقت من البحر على مصنع الألمنيوم في زابوريجيا” بجنوب شرق أوكرانيا.

ولم يحدد الأسلحة التي دمرت في الضربة.

وقال الجيش الروسي أيضا إنه شن غارات جوية ضد 59 هدفا أوكرانيا بما في ذلك 50 هدفا تتمركز فيه قوات وأربعة مستودعات للذخيرة.

يأتي هذا الإعلان بينما اجتمعت نحو أربعين دولة الثلاثاء في ألمانيا ، بدعوة من الولايات المتحدة لتعزيز الدفاع عن أوكرانيا.

في الوقت نفسه اعترف الجيش الأوكراني الأربعاء بتقدم القوات الروسية في شرق البلاد مع الاستيلاء على عدة قرى في منطقة خاركيف وفي دونباس.

ولم تعلق وزارة الدفاع الروسية على هذا الإعلان.

المصدر: AFP

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