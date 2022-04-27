الاتحاد الأوروبي “مستعد” لتوقف الغاز الروسي ويخطط لرد “منسق”

2022/04/27 | 12:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الاتحاد الأوروبي ،اليوم الأربعاء، أنه “مستعد” لتعليق موسكو إمدادات الغاز إلى الكتلة التي تضم 27 بلدا، ويخطط لرد “منسق” بعدما قطعت غازبروم إمداداتها عن بولندا وبلغاريا.

وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين على تويتر أن “إعلان غازبروم مسعى آخر من روسيا لابتزازنا بالغاز.



نحن مستعدون لهذا السيناريو.



نقوم بإعداد رد الاتحاد الأوروبي المنسق”.



وأضافت “يمكن للأوروبيين أن يثقوا في وقوفنا متكاتفين ومتضامنين مع الدول الأعضاء المتأثرة” بالخطوة.

المصدر: AFP

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