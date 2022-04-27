2022/04/27 | 12:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجل سعر صرف اليورو ،اليوم الأربعاء، أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ خمس سنوات، في وقت تستفيد العملة الأميركية من وضعها كملاذ آمن وسط اضطرابات اقتصادية وفيما يقوم الاحتياطي الفدرالي الأميركي برفع معدلات الفائدة.

وتراجع سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة إلى 1,0588 دولار، في أدنى مستوياتها منذ نيسان/أبريل 2017.ش

المصدر: AFP

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سعر اليورو في أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ 2017) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سعر اليورو في أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ 2017) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).