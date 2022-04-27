2022/04/27 | 12:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن أنجيه الفرنسي، أن لاعبه المغربي سفيان بوفال الذي أصيب في العضلات الخلفية لفخذه الأيسر الأسبوع الماضي ضد باريس سان جيرمان، يحتاج لعملية جراحية ولن يكون متاحا حتى نهاية الموسم.وأكد النادي أن لاعب الوسط الهجومي، سيخضع لعملية جراحية اليوم الأربعاء، من دون أن يحدد المدة المتوقعة لهذا الغياب، في حين كتب بوفال […]

ظهرت المقالة الدوري الفرنسي..



الإصابة تنهي موسم الدولي المغربي بوفال أولاً على ايرث نيوز.

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