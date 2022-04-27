الأمانة العامة: مشاريع جديدة ضمن الاتفاقية الصينية في أربعة قطاعات

2022/04/27 | 12:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – نور الزيدي

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، عن مشاريع جديدة ضمن الاتفاقية الصينية في أربعة قطاعات، مبيناً، أن هذه المشاريع محددة بفترات زمنية.

وقال المتحدث باسم أمانة مجلس الوزراء حيدر مجيد لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هناك مشاريع ضمن الاتفاقية الصينية غير المدارس، منها تأهيل وتطوير مطار الناصرية، حيث باشرت الشركة المعنية بالمشروع بعد زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمحافظة ذي قار ووضعه حجر الأساس في السادس من كانون الثاني الماضي".

واضاف، أن "المواطن سيلتمس نتائج هذه الاتفاقية"، مشيراً الى أن "هناك فترة زمنية محددة لهذه المشاريع".

وتابع، أن "وزارة التخطيط تعمل الآن على إعداد مشاريع مستقبلية أخرى ضمن الاتفاقية الصينية، تتضمن قطاعات حيوية منها بنى تحتية وطرق وجسور وصحة وكذلك مشاريع محطات التحلية".

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