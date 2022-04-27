فيديو لا تريدك الصين أن تراه.. سكان شنغهاي يوثقون إجراءات قاسية تتخذها السلطات لاحتواء انتشار كورونا

2022/04/27 | 12:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذا الفيديو الذي لا تريدك الرقابة الصينية أن تشاهده أو تشاركه، لأنه أثار انتفاضة رقمية نادرة على وسائل التواصل الاجتماعي في نهاية هذا الأسبوع وأبرز البؤس والعجز المشترك الذي كان يمكن الشعور به في جميع أنحاء شنغهاي.يشير الفيديو إلى خلل وظيفي وسوء إدارة، مدينة في حالة من الفوضى وتكافح للتعامل مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

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