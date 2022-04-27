السجن 58 عاما بحق شاب قتل عائلته في النجف

2022/04/27 | 12:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اصدرت محكمة جنايات النجف الاشرف اليوم الاربعاء حكما بالسجن 58 عاما بحق متهم قتل عائلته.وقال مصدر امني لوكالة “ايرث نيوز” ان “محكمة جنايات النجف اصدرت حكم بالسجن 58 سنة بحق شاب قتل عائلته في حي الفرات بمحافظة النجف”.وبين ان “الشاب قد ارتكب جريمته مطلع العام الحالي والتي تمثلت بفتح النار على […]

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