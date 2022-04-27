شاب يفقد ذراعه بانفجار لغم في اربيل

2022/04/27 | 12:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - اربيل

أسفر انفجار لغم عن إصابة مواطن بجروح خطيرة، اليوم الأربعاء، في مرتفعات كلاله التابعة لمنطقة بالكايتي ضمن قضاء جومان بمحافظة أربيل.

وقال مصدر محلي لوكالة (بغداد اليوم)، إن، لغماً انفجر صباح اليوم على أحد المواطنين في مرتفعات كلاله خلال قيامه بجمع الأعشاب البرية الربيعية ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.

واوضح، ان "المصاب يدعى خالد اسكندر وهو من أهالي ناحية ورتي التابعة لقضاء رواندز، ويبلغ من العمر 25 عاماً.

من جهته افاد مصدر من الدفاع المدني لـ (بغداد اليوم)، ان "المصاب فقد إحدى ذراعيه ، فضلا عن اصابة إحدى عينيه بجروح بالغة".

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