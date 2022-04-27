القبض على متهم ينتحل صفة قاضٍ في بغداد

2022/04/27 | 12:33 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - بغدادأعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الأربعاء، القبض على متهم ينتحل صفة قاضٍ في العاصمة.

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب مكافحة إجرام المنصور، تمكنت من إلقاء القبض على متهم لقيامه بانتحال صفة قاضٍ".وأضافت، أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ١٦٠ من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".

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