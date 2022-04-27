2022/04/27 | 12:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة واسط، اليوم الأربعاء، القبض على المتهم الباكستاني الهارب بعملية امنية ومهنية عالية الدقة.وذكر بيان للمديرية ورد لوكالة ايرث نيوز، انه “بعد ان توفرت معلومات عن المتهم الباكستاني الهارب وتواجده في محافظة بغداد منطقة الكرادة وجه قائد شرطة محافظة واسط اللواء الحقوقي احمد صالح الزركاني بتشكيل فريق عمل من […]

ظهرت المقالة واسط..



اعتقال متهم باكستاني هارب أولاً على ايرث نيوز.

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