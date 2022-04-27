روسيا تنفذ تهديدها وتقطع الغاز عن دولتين أوروبيتين

2022/04/27 | 12:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت مجموعة غازبروم الروسية العملاقة للطاقة، الأربعاء، أنها قطعت جميع إمدادات الغاز عن بولندا وبلغاريا لعدم تلقيها دفعات بالروبل من البلدين العضوين في الاتحاد الأوروبي.وقالت غازبروم في بيان، إنها أبلغت شركة “بولغار غاز” البلغارية والشركة البولندية لتعدين النفط والغاز بـ”إيقاف إمدادات الغاز اعتبارا من 27 نيسان إلى حين إتمام عمليات الدفع” بالروبل، بعدما […]

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