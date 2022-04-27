قام بنحر أحد افراد اسرته.. القبض على متهم بالقتل في بعقوبة

2022/04/27 | 12:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم الأربعاء، القبض على متهم بالقتل في بعقوبة قام بنحر أحد افراد اسرته.وقال المتحدث باسم القيادة العميد نهاد محمد حسن في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “مفارز إجرام ديالى تمكنت من القبض على قاتل ارتكب جريمته المروعة بنحر أحد افراد اسرته بسبب خلاف عائلي”.وأضاف حسن ان […]

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القبض على متهم بالقتل في بعقوبة أولاً على ايرث نيوز.

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