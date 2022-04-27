كيف أصبح إيلون ماسك أقوى شخص في العالم؟

2022/04/27 | 12:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرّضت مجلة تايم في شهر ديسمبر لبعض الانتقادات الجادة عندما أطلقت على إيلون ماسك لقب "شخصية العام".الآن بعد أقل من 5 أشهر من ذلك الإعلان، من الصعب القول بأن المجلة لم تكن صحيحة على الإطلاق.

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