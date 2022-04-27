السيتي ينتصر في مباراة مجنونة.. والملكي يتمسك بأمل العودة

2022/04/27 | 13:31 - المصدر: قناة التغيير

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حقق مانشستر سيتي انتصارًا جنونيًا بنتيجة (4-3) على ريال مدريد، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب الاتحاد، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل لمانشستر سيتي كيفين دي بروين وجابرييل جيسوس وفيل فودين وبيرناردو سيلفا في الدقائق (2 و11 و53 و74) بينما سجل لريال مدريد كريم بنزيما (هدفين) وفينيسيوس جونيور في الدقائق 33 و55 و82 (ركلة جزاء).

ومن المُقرر أن تُقام مواجهة الإياب يوم 4 مايو/آيار المقبل، في معقل الميرنجي ملعب “سانتياجو برنابيو”.

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