وزير الخارجية الروسي: العقوبات المفروضة ضد روسيا غير عادلة

2022/04/27 | 13:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين أن العقوبات المفروضة ضد روسيا غير عادلة، داعيا الدول إلى توحيد الجهود لبناء نظام اقتصادي عالمي أكثر عدلا.

وقال بانكين في منتدى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة إن “روسيا باتت اليوم تحت ضغط غير مسبوق من العقوبات وهذا أمر غير عادل..



لأنه مبني على الأكاذيب والنفاق”.

وأضاف: “ندعو إلى توحيد الجهود لبناء نظام اقتصادي أكثر عدلا في العالم”.

وأشار إلى أن سبب المشاكل الحالية في التنمية الاقتصادية في العالم هو نظام اقتصادي غير عادل، تعززه “عدم رغبة الدول الغربية في إعادة النظر في النظام المالي الراهن الذي يضيق حقوق ومصالح الدول”.

وأضاف أن هذا النظام يمنع الدول النامية من إمكانية الانتقال إلى مرحلة جديدة من التنمية، وأن النماذج الحالية للعلاقات الاقتصادية تجعل رفاهية مناطق كاملة من العالم معتمدة على النمو الاقتصادي في الدول المتطورة اقتصاديا.

وأشار إلى أن أسعار الخامات المصدرة تنخفض بالمقارنة مع أسعار المنتجات الصناعية للدول المتطورة.

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