كربلاء.. اجراءات احترازية ضد الحمى النزفية الفايروسية

2022/04/27 | 13:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت المستشفى البيطري في محافظة كربلاء المقدسة اليوم الاربعاء، عن تنسيق مشترك مع قيادة عمليات كربلاء للتدقيق والتشدد على مرور المركبات الحمل لنقل الحيوانات الداخلة الى المحافظة.وذكر بيان للمستشفى تلقته “ايرث نيوز” ان “مدير المستشفى وسام الجابري اجرى اليوم تواصلا وتنسيقا مشتركا مع قيادة عمليات كربلاء المقدسة لمناقشة الاجراءات والاستعدادات الوقائية ضد […]

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اجراءات احترازية ضد الحمى النزفية الفايروسية أولاً على ايرث نيوز.

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