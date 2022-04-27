2022/04/27 | 13:32 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باستخدام حاصدتين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء.. بدء عمليات حصاد محصول الشعير في قضاء الحر) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كربلاء.. بدء عمليات حصاد محصول الشعير في قضاء الحر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).