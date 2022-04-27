وجبات إفطار تتسبب بـ 50

2022/04/27 | 13:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، إن "أكثر من 50 شخصا أصيبوا بحالات تسمم، نتيجة تناولهم وجبات فطور وزعتها جمعيات خيرية، في مخيمي الفاروقية والطيني في مدينة سلقين شمال غرب إدلب، حيث تم نقلهم إلى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج".

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