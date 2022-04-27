محافظة كربلاء تتخذ اجراءات احترازية ضد مرض الحمى النزفية

2022/04/27 | 13:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المستشفى البيطري في محافظة

كربلاء عن تنسيق مشترك مع قيادة عمليات

كربلاء المقدسة للتدقيق والتشدد على

مرور المركبات الحمل لنقل الحيوانات

الداخلة الى المحافظة.

وذكر بيان للمستشفى ان مدير المستشفى

د

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