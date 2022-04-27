حسن الفتال إنموذجية ثقافة جيل الستينيات والسبعينيات للقرن الماضي

2022/04/27 | 13:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:حسن كاظم الفتال

تتداول الأيام بين الأجيال وتتعاقب

فيما بينها وجيل يخلف آخر ومنهم من يترك

في سجل التأريخ بصمة واضحة بارزة تستحق

التدوين ومنهم من هو ليس كذلك.



والأمم

تفخر وتعتز بثقافاتها التي تمي

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