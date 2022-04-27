نائب أيزيدي يطرح حلاً لمشكلة سنجار

2022/04/27 | 13:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ نينوى

دعا النائب الأيزيدي السابق حسين نرمو، اليوم الأربعاء، إلى استخدام الحوار والطاولة المستديرة لحل المشكلة في سنجار.

وقال نرمو في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الحكومة يجب أن تكون أبوية للجميع، وتحتضن من ضحى بنفسه لتحرير سنجار من تنظيم داعش".

وأضاف أنه "لا يمكن الاستغناء عن المقاتلين كونهم من أبناء سنجار والمكون الأيزيدي، وبالتالي يجب الحوار لحل مشكلة القضاء وعدم الانحياز لطرف سياسي معين".

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