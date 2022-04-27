الاعلام الامني: القبض على المسؤول السابق لمعسكرات داعش في نينوى

2022/04/27 | 13:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني ،اليوم الأربعاء، القبض على إرهابي خطير مسؤول سابق عن معسكرات داعش في نينوى .

وقالت الخلية في بيان: إنَّ “قوة من اللواء 30 ومن خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية تمكنت من القبض على إرهابي خطير في سهل نينوى عقب متابعة دقيقة”.

وأضافت، أنَّ ” المتهم مطلوب بالمادة 4 إرهاب وهو المسؤول السابق عن معسكرات داعش في نينوى”، مشيرة الى “احالته الى الجهات القضائية المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة”.

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