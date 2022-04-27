2022/04/27 | 13:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رد النائب عن الاطار التنسيقي احمد الموسوي اليوم الاربعاء، على تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلت للتحقيق في قصف اربيل ، فيما بين ان هذا التقرير تفوح منه رائحة المجاملة والانبطاح لكاك مسعود.

ظهرت المقالة عضو بالاطار التنسيقي يرد على لجنة اربيل : تفوح منه رائحة “الانبطاح” لكاك مسعود أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عضو بالاطار التنسيقي يرد على لجنة اربيل: تفوح منه رائحة “الانبطاح” لكاك مسعود) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عضو بالاطار التنسيقي يرد على لجنة اربيل: تفوح منه رائحة “الانبطاح” لكاك مسعود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).