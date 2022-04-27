2022/04/27 | 13:40 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: mXQL4eavfPE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئيس إقليم كوردستان يجتمع مع وفد أميركي رفيع) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رئيس إقليم كوردستان يجتمع مع وفد أميركي رفيع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).