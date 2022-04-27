زاخاروفا: الغرب يقود “لعبة الموت” بتزويد أوكرانيا بالأسلحة

2022/04/27 | 13:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاربعاء، على تزويد الدول الغربية لنظام كييف بالأسلحة العسكرية لمواجهة روسيا.وقالت زاخاروفا خلال حديث صحفي، إن “منطق الدول الغربية بتزويد أوكرانيا بالسلاح غريب ويتبين أن هدف هذه الدول ليس تحقيق السلام”.وأضافت زاخاروفا، قائلة إن “إمداد أوكرانيا بالسلاح يؤدي إلى زيادةٍ في مقتل […]

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