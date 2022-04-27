“اعمار الموصل” يسيل لعاب الأحزاب ويرفع سقف صراعها

2022/04/27 | 13:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..دعا عضو مجلس محافظة نينوي المنحل حسام العبار , الاربعاء , مجلس النواب الى التراجع عن قرار حل مجالس المحافظات الذي صدر خلال الدورة النيابية الماضية, مبينا ان إعادة عمل مجالس المحافظات اصبح أمرا ضروريا للتخلص من تفرد أحزاب متنفذة على مقدرات المحافظات.وقال العبار في تصريح لـ / المعلومة / […]

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