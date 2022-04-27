2022/04/27 | 13:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الكهرباء يعلن استحصال موافقة الاتحاد الأوروبي على الربط الكهربائي مع تركيا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكهرباء تعلن استحصال موافقة الاتحاد الأوروبي على الربط الكهربائي مع تركيا first appeared on قناة التغيير الفضائية.

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