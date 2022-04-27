الإطار التنسيقي: سنصوت على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي

2022/04/27 | 13:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الإطار التنسيقي ،اليوم الأربعاء، مشاركته في الجلسة المقبلة التي ستعقد بعد عطلة العيد للتصويت على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية واختيار اللجان النيابية.

وأكد الإطار التنسيقي إن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي من القوانين المهمة ويهتم بالشرائح المجتمع وخصوصا ان القانون يدعم مفردات البطاقة التموينية والحماية الاجتماعية ومستحقات الفلاحين.

وتابع، لابد من حضور الجميع للتصويت على القانون في الجلسة المقرر انعقادها بعد عطلة العيد في السابع من أيار المقبل.

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