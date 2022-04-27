2022/04/27 | 13:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت مجموعة من القراصنة الروس أنها تمكنت من اختراق شبكة شركة المشروبات الشهيرة “كوكاكولا”، زاعمة أنها سرقت بياناتها وعرضتها للبيع على الإنترنت.وأضافت مجموعة القراصنة التي تطلق على نفسها اسم (Stormous)، أنها سحبت ما مقداره 161 غيغابايت من البيانات المالية وكلمات المرور والحسابات الخاصة بشركة “كوكاكولا”.وعرضت المجموعة بيع هذه البيانات في الإنترنت […]

ظهرت المقالة دون سابق إنذار..



كوكاكولا في قلب حرب أوكرانيا أولاً على ايرث نيوز.

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