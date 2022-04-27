ضبط ثلاث حاويات مخالفة في ميناء أم قصر الشمالي

2022/04/27 | 13:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعأعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاربعاء، عن ضبط ثلاث حاويات مخالفة في منفذ ميناء أم قصر الشمالي. وذكر بيان للهيئة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "هيأة المنافذ الحدودية بجهود ومتابعة دقيقة لكافة البضائع وبالاعتماد على مصادرها الخاصة في منفذ ميناء أم قصر الشمالي، تمكنت من ضبط ثلاث حاويات تحتوي مواد غذائية (مخللات معلبة)، مواد تجميل (مانع التعرق) مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد"، مبيناً أن "الحاويات تجاوزت المدة القانونية المسموحة على بقائها في الميناء دون مراجعة اصحاب العلاقة".وأضاف البيان أنه "تم تشكيل لجنة من الجهات المختصة وتنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المواد إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

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