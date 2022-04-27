الماتادور الاسباني يؤكد مشاركته في بطولة مدريد للأساتذة

2022/04/27 | 14:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد نجم التنس الإسباني رافائيل نادال، مشاركته في بطولة مدريد للأساتذة، التي تقام خلال الفترة من الأول وحتى 8 مايو/آيار المقبل.

وكتب نادال عبر حسابه على تويتر “رغم ضيق الوقت للاستعداد، وصعوبة الأمر، إلا أن لدي رغبة كبيرة في اللعب”.

وتابع “أطمح للعب في بيتي، لأن الفرص ليست كثيرة.



سأحاول القيام بالأمر بأفضل صورة ممكنة.



نلتقي في مدريد”.

وكان نادال قد أعلن في 18 أبريل/نيسان الجاري، عودته للتدريبات، بعد نحو شهر من الكشف عن ضرورة إيقاف أي نشاط بدني بسبب إصابة في الضلوع.

ولم يشارك في أي بطولة على الأراضي الترابية، منذ بطولة رولان جاروس، ثاني البطولات الأربع الكبرى (الجراند سلام)، العام الماضي.

وأصيب نادال في نهائي بطولة إنديان ويلز، الذي خسره أمام الأمريكي تيلور فريتز.

وغاب رافا عن بطولتي مونت كارلو وبرشلونة، ولم يكن معلومًا إن كان سيكون لائقًا للمشاركة في مدريد، وهو الأمر الذي أكده اليوم بهذه الرسالة.

ويدرس نادال المشاركة في بطولة روما للأساتذة، خلال الفترة من 9 وحتى 15 مايو/آيار، بعد البطولة المدريدية.

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