السودان.. إطلاق سراح محمد الفكي بعد

2022/04/27 | 14:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال محمد الفكي سليمان، العضو السابق في مجلس السيادة السوداني، لرويترز، الأربعاء، إنه تم إطلاق سراحه.

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