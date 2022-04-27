"إرهابي خطير" في قبضة القوات الأمنية بنينوى

2022/04/27 | 14:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأربعاء،

القبض على إرهابي خطير مسؤول سابق عن

معسكرات داعش في نينوى .

وقالت الخلية في بيان صحفي، إن "قوة من

اللواء 30 ومن خلال المتابعة الميدانية

وتكثيف الجهود الاستخبارية

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