2022/04/27 | 14:03 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسرائيل تسمح بدخول المئات من العمال الفلسطينيين للعمل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/04/27 | 14:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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