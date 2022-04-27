المجلس العربي في كركوك ينتقد حملات الاساءة والتشهير ضد منشأة نفط الشمال

2022/04/27 | 14:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوك

انتقد المجلس العربي في محافظة كركوك، اليوم الأربعاء، تصريحات بعض النواب الذين اتهموا فيها شركة نفط الشمال بالعنصرية والطائفية.وقال المجلس في بيان صحفي تلقته (بغداد اليوم) انه "في الوقت الذي تنعم محافظة كركوك بتعايش سلمي ثابت بين أبنائها وتتصاعد حملة الاعمار في كل أرجائها , اصدر النواب التركمان تصريحا صحفيا حول موضوع المتدربين في شركة نفط الشمال وطريقة عمل وزارة النفط في كركوك".

واوضح: "إننا في المجلس العربي في كركوك نستغرب ونرفض التهجم الواضح والموقف المتشنج غير المبرر وبدون أي أدلة الذي صدر عن نواب التركمان والذي استهدف وزارة النفط وشركة نفط الشمال ومديرها الذي تم وصفه بالعنصرية والطائفية وهو يدير شركة يشغل التركمان على اغلب المواقع والمسؤوليات الإدارية فيها, كما نرفض استغلال الصفة الرقابية لعضو مجلس النواب بصورة غير صحيحة واستخدام أسلوب التهجم والتشهير والتحريض على إثارة العنف واستباحة مؤسسات الدولة للحصول على مكاسب على حساب حقوق باقي المكونات".

واضاف إن "المجلس العربي في كركوك يساند ويدعم مطالب المتدربين أبناء كركوك ومن كافة القوميات في الحصول على عقود وزارية تضمن حقوقهم".وبحسب البيان، طالب المجلس "النواب القيام بواجبهم بالعمل على توفير تخصيصات مالية ضمن الموازنة الاتحادية تضمن حقوق هؤلاء المتدربين , والسعي ومساندة شركة نفط الشمال لتطبيق قرار المحكمة الاتحادية في استرجاع حقول النفط في شمال كركوك التي تسيطر عليها سلطات إقليم كردستان".

ودعا رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء "بالتدخل بصورة مباشرة لحماية كركوك وأهلها من هذه الخطابات التي تدعو وتشجع الى إثارة العنف والمشاكل وتهدد السلم الاهلي بين أبناء المحافظة المستقرة".

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