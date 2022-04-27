ما معنى أن تكون شيوعيا وتتخذ موقفا من الحرب ؟ - امال الحسين

2022/04/27 | 14:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#امال_الحسين إما أن تكون أو لا تكون ولا وسطية بينهما كما في الفلسفة إما مادية أو مثالية وما بينهما لا أدرية التي تدعي المادية لكن من منطلق مثالي.العداء الوحيد الذي لا مفر منه في الحرب بأوكرانيا هو ضد سيطرة البرجوازية على خيرات الفقراء، ذلك ما يحكم الصراع في عالم الإمبريالية، أما أن تسيطر الأوليغارشيا الروسية على خيرات الشعوب الروسية ويصرف عنها بوتين النظر ويصدر الحرب إلى الخارج، فذلك يعتبر خدمة للإمبريالية ......





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